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Ведомости
Ведомости

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ru11:12
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правда12:38
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъ12:26
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфакс12:20
РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБК13:05
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАСС09:36
РИА Новости

Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РИА Новости09:26

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники

Владельцем найденного в Минске микроавтобуса с российскими номерами, в котором местные государственные СМИ увидели «украинские и российские следы», оказался московский кинопродюсер Вальдемар Грубов.
News.ru12:55
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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Радар отследил износ шин в реальном времени

Инженеры из Университета Карнеги — Меллона под руководством Энтони Роув (Anthony Rowe) разработали систему, позволяющую в реальном времени отслеживать состояние протектора: износ и наличие в нем посторонних объектов.
N+110:26
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34