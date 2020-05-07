Экономика
BFM.ruАвиакомпании получат 23,4 млрд рублей господдержки
Минтранс подготовил все необходимые документы для выделения российским авиакомпаниям господдержки в размре 23,4 млрд рублей на фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса. К распределению средств министерство приступит незамедлительно.
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Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам
Комсомольская правда07:53
Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний
Московский Комсомолец07:54
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Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
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BFM.ru вчера в 11:49
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48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
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Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.
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MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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