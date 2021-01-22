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TatCenter
TatCenter

Авиакомпании попросили 53 млрд рублей субсидий из-за убытков

Авиакомпании попросили 53 млрд рублей субсидий из-за убытков на фоне пандемии. С просьбой компенсировать расходы с декабря 2020 года по июнь 2021 года к правительству РФ обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.В источнике
Телеканал 360°
Ведомости
Deita.ru
Евразия Daily
ТурДом
TatCenter
АБН
URA.Ru
РЕН ТВ
Уралинформбюро
С чего всё началось
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 – июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ.
Ведомостивчера в 15:11
Подробнее о событии
Говорит Москва

Авиакомпании обратились к правительству за очередным пакетом помощи

Говорит Москва00:19
Коммерсантъ

Авиакомпании попросили у правительства субсидии на 53 млрд рублей

Коммерсантъ23:34
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

Ведомостивчера в 15:11
URA.Ru

Авиакомпании РФ просят у власти 53 млрд, чтобы не обанкротиться

URA.Ru20:08
РЕН ТВ

Авиакомпании попросили субсидии на 53 млрд рублей из-за убытков

РЕН ТВ19:15
ТАСС

«Ведомости»: авиакомпании просят еще 53 млрд руб. субсидий из-за убытков на фоне пандемии

ТАСС19:11
Телеканал 360°

«Ведомости»: авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов субсидий из-за COVID-19

Телеканал 360°21:57

Кравчук заявил о желании посетить Крым

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове.
Кравчук заявил о желании посетить Крым
Известия05:20

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем положение дел в отношениях РФ и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости06:04

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку вакцины «Спутник V»

Страны ЕС могут вести переговоры с компаниями, вакцины которых Евросоюз не закупает централизованно, включая производителя "Спутник V", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии, комментируя применение российской вакцины в Венгрии.
РИА Новости07:07

В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях

«Позиция может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее», — сказал Песков, комментируя просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу.
RT на русском04:48