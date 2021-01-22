В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях

«Позиция может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее», — сказал Песков, комментируя просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу.