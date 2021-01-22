Авиакомпании попросили 53 млрд рублей субсидий из-за убытков
Авиакомпании попросили 53 млрд рублей субсидий из-за убытков на фоне пандемии. С просьбой компенсировать расходы с декабря 2020 года по июнь 2021 года к правительству РФ обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.В источнике
С чего всё началось
Авиакомпании вновь просят помощи у правительства
АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 – июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ.
Ведомостивчера в 15:11
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