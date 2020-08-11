Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». АЭВТ также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,-- говорится в сообщении
 ассоциации.
Коммерсантъ19:53
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов

Комсомольская правда01:01
Lenta.ru

Авиакомпании сообщили о резком росте стоимости керосина

Lenta.ru20:18
Коммерсантъ

Авиаперевозчики сообщили о подорожании керосина до 62%

Коммерсантъ19:53
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
199

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
88

Школы в Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Трехгорный заявил, что все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
ТАСС01:20
1

Юлия Высоцкая удивила поклонников переменами в имидже

Знаменитость подписала кадр следующим образом: Высоцкая отметила, что она больше не будет прибегать к таким кардинальным изменениям во внешности, и ей больше по душе образ блондинки с длинными волосами.
Территория новостейвчера в 12:29

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
642