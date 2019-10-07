Экономика
REGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно. Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известия06 октября в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты
URA.Ru06 октября в 21:21
Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты
Коммерсантъ06 октября в 20:51
«Известия»: авиакомпании в РФ попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
ТАСС06 октября в 18:59
СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Life.ru06 октября в 21:03
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ вчера в 23:45
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Фигурное катание
Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open
RT на русском вчера в 10:05
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 05 октября в 09:09
Политика
Поздравление Путина с днем рождения появилось в небе над Голливудом
Жители американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) выложили в Instagram фотографии и видеозаписи того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хештег VVР67.
Известия вчера в 21:18
Здоровье
В Саратове уволились еще два главврача
Речь идет о главвраче городской клинической больницы № 1 Игоре Салове и главвраче городской клинической больницы № 9 Олеге Костине.
Саратов 24 вчера в 15:16
Гаджеты
Samsung нашла способ создавать микросхемы памяти HBM2 объёмом 24 Гбайт
Источник изображения: Samsung Electronics Южнокорейский гигант отчитался о завершении разработки технологии создания 12-слойных микросхем, что является существенным прогрессом по сравнению с существующими 8-слойными микросхемами памяти типа HBM2.
3DNews вчера в 07:31
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. Lada Granta из-за проблем с тормозами
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня вчера в 07:54
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
РИА Новости вчера в 22:14
Происшествия
В России впервые оштрафовали за курение на балконе
Lenta.ru вчера в 05:29
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
RT на русском вчера в 17:15
Политика
Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области
Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Крестьянская жизнь вчера в 09:35
Религия
Что запрещено делать в День Сергия Радонежского, 8 октября
Волгоградская правда вчера в 23:11
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru 06 октября в 17:01
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Футбол
«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн
Испанская «Барселона» должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн, в списке сделок значится и футболист «Зенита» Малком, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 12:58
Единоборства
Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест
Вести.Ru вчера в 23:11
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу
ТАСС вчера в 09:01
Финансы
«Доллар-убийца»: банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Название доклада — "Доллар-убийца" — говорит само за себя, но в данном случае важна не только негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, но и прогноз о том, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить (но никак не отменить) серьезный кризис планетарного масштаба.
РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты
Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
Astera 06 октября в 12:43