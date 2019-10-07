Экономика
REGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты
Коммерсантъвчера в 20:51
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:34, Вашингтон
Политика
Глава Минэнерго США заявил, что продолжит консультировать «Нафтогаз»
Ранее «ПолитРоссия» писала о том, как «Нафтогаз» попал в коррупционную мясорубку США.
ПолитРоссия 11:32
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Кино
Вышел трейлер документального фильма про Децла
В сети появился трейлер документального фильма про покойного Кирилла Толмацкого Aka Децл.
Piter.tv 09:04
Футбол
Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS
Чемпионат 03:03
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай не рады его решению вывести американские войска из северной Сирии, где они находятся с 2014 года вопреки позиции официального Дамаска.
РИА Новости 11:52
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета 04:42
Армия и оружие
В Донецке заявили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, количество нарушений резко увеличилось за минувшие сутки.
Говорит Москва 09:31
Политика
Депутат петербургского Закса оставил должность после спора со спикером
Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник оставит должность председателя комитета по образованию, культуре и науке из-за разногласий со спикером Вячеславо Макаровым.
Интерфакс 09:29
Политика
Трампа обязали передать в прокуратуру налоговые декларации за 8 лет
Федеральный суд в Нью-Йорке обязал президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа передать прокуратуре Манхэттена налоговые декларации и другие финансовые отчёты за последние 8 лет.
News.ru 12:26
Происшествия
СК отказался проверять полицейских по заявлению Азара
Впоследствии Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских.
Право.ру 12:04
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Здоровье
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
Дни.ру 10:53
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Политика
Около семи человек из делегации России пока не получили визы США
Около семи человек из российской делегации к настоящему времени не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Известия 11:45
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла операцию
Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию.
ТВ Центр 12:00
Шоу-бизнес
Иранского «двойника Анджелины Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована 22-летняя Сахар Табар, известная тем, что публиковала в инстаграме снимки в образе «двойника» американской актрисы Анджелины Джоли.
Фергана 05:13
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.
Век 05:40
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Kazanfirst.ru 07:37
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Футбол
«Барселона» все еще должна 30,3 миллиона евро за Малкома
Сине-гранатовые должны английскому клубу 94 миллиона евро — за трансфер Филиппе Коутинью, который минувшим летом был арендован «Баварией».
Sportbox.RU 11:12