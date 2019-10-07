Экономика

REGNUMREGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно. Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну.
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с чего всё началось

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
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Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты

URA.Ruвчера в 21:21

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

РБКвчера в 21:19

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Известиявчера в 17:01

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ТАССвчера в 18:59

Авиакомпании попросили 30 млрд руб. для сдерживания цен на билеты

РЕН ТВвчера в 18:34

СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Life.ruвчера в 21:03
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

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Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

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Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
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Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
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Ласицкене заявила, что руководство ВФЛА должно уйти в отставку

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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

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На Украине объяснили невозможность мира с Россией

Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией.
Lenta.ru 06:59
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