Экономика
REGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно. Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты
Коммерсантъвчера в 20:51
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Общество
Медики рассказали о полезных свойствах винограда
Экономика сегодня 05 октября в 19:58
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
МонаВиста 05 октября в 08:49
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика
Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе
Осенью 2015 года в Европе наступил миграционный кризис из-за многократного увеличения потока нелегальных мигрантов и беженцев в Евросоюз из Северной Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока из-за войн в регионах и демографического взрыва.
РБК вчера в 07:08
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Экономика
Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 18:06
Финансы
Занятость в США и ожидание переговоров: как биржи Азии начали неделю
На этой неделе основное внимание инвесторы уделят торговым переговорам на высшем уровне между США и Китаем.
РБК 02:08
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Экономика
Qiwi предложила ЦБ РФ смягчить регулирование электронных кошельков
Платежный сервис Qiwi направил Банку России ряд предложений по оптимизации регулирования электронных кошельков, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
ПРАЙМ 02:51
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Политика
Киев подписал «Формулу Штайнмайера». Тема недели. ФАН-ТВ
В Верховной раде Владимир Зеленский перед лицом своих соотечественников торжественно клянется сделать все ради мира в Донбассе.
ФАН вчера в 05:58
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Футбол
Александр Гришин: «Лукас Сантос не соответствует уровню ЦСКА»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о Лукаса Сантосе.
Спорт-Экспресс 00:58
Общество
Стало известно отношение россиян к прививкам
Больше половины россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда.
Lenta.ru 01:52
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество
В России снова начнут производить кальвадос
Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
Вечерняя Москва вчера в 11:31
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера на турнире UFC 243 и стал чемпионом
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.
REGNUM вчера в 01:52
Здоровье
В Саратовской области главврач уволен за перевозку пациентов с овощами
Аргументы и Факты 05 октября в 08:06
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21