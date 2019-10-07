Экономика

REGNUMREGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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URA.Ruвчера в 21:21

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РЕН ТВвчера в 18:34

СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Life.ruвчера в 21:03

Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

Коммерсантъвчера в 20:51

«Известия»: авиакомпании в РФ попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

ТАССвчера в 18:59

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

РБКвчера в 21:19

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
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