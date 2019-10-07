Экономика
REGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно. Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну.
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с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты
Коммерсантъвчера в 20:51
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