Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.

с чего всё началось

Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно. Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну.

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

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