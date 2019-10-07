Экономика

REGNUMREGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно. Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну.
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с чего всё началось

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
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РЕН ТВвчера в 18:34

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Известиявчера в 17:01
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