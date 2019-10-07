Экономика

REGNUMREGNUMАвиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
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Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

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РЕН ТВвчера в 18:34

СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Life.ruвчера в 21:03
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Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии

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Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

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В Петербурге бастуют курьеры Ozon

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В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины

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Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
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Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников

При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
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