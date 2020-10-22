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Компания

Авиакомпании попросили еще 50 млрд рублей субсидий из-за коронавируса

66.ru
Реальное время
Московский Комсомолец
URA.Ru
Уралинформбюро
Ведомости
РБК
АБН
Росбалт
Авиакомпании попросили у правительства выделить им дополнительно 50 миллиардов рублей субсидий из-за убытков на фоне коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса

Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса.
РБК17:23
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ТАСС

РБК: авиакомпании попросили у кабмина еще 50 млрд рублей из-за убытков на фоне пандемии

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Московский Комсомолец

Российские авиакомпании просят миллиарды у Мишустина

Московский Комсомолец22:51
РБК

Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса

РБК17:23
Эхо Москвы

Российские авиакомпании просят у правительства дополнительных субсидий в размере 50 млрд руб

Эхо Москвы21:08
Росбалт

СМИ: Авиакомпании просят 50 млрд рублей дополнительных субсидий из-за коронавируса

Росбалт18:20
Коммерсантъ

Авиакомпании попросили у правительства дополнительные 50 млрд рублей субсидий

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