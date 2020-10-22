Авиакомпании попросили еще 50 млрд рублей субсидий из-за коронавируса
Авиакомпании попросили у правительства выделить им дополнительно 50 миллиардов рублей субсидий из-за убытков на фоне коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.В источнике
С чего всё началось
Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса
Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса.
РБК17:23
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