Турки выдают желаемое за действительное? Анкара угрожает России дронами в Карабахе

Турецкие читатели тут же начали писать воинственные комментарии о том, что Анкара готова бить и по "Гибке-С", и что скоро Россия будет покупать оружие у Турции, а не наоборот.