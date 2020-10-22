В условиях пандемии коронавируса COVID-19 главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержку отрасли, сообщил РБК со ссылкой на документ.

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