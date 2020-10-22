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Авиакомпании попросили у правительства дополнительные 50 млрд рублей субсидий

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержку отрасли, сообщил РБК со ссылкой на документ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса

Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса.
РБК17:23
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей субсидий

РИА Новости00:44
Эхо Москвы

Авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов рублей на поддержку отрасли

Эхо Москвы01:34
РБК

Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса

РБК17:23
Коммерсантъ

Авиакомпании попросили у правительства дополнительные 50 млрд рублей субсидий

Коммерсантъ21:21
Росбалт

СМИ: Авиакомпании просят 50 млрд рублей дополнительных субсидий из-за коронавируса

Росбалт18:20
ТАСС

РБК: авиакомпании попросили у кабмина еще 50 млрд рублей из-за убытков на фоне пандемии

ТАСС22:56
Ведомости

Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:15

АвтоВАЗ не решил проблему с металлом. Пятидверную Lada 4x4 не выпускают

Компания АвтоВАЗ вынуждена временно приостановить производство пятидверной модели LADA 4X4, причиной такого решения автопроизводителя стала нехватка металла, пригодного для изготовления элементов кузова.
АвтоВАЗ не решил проблему с металлом. Пятидверную Lada 4x4 не выпускают
Car.ruвчера в 14:34

Обама впервые за время президентской гонки в США выступил на митинге в поддержку Байдена

Бывший американский лидер Барак Обама в среду впервые за время текущей предвыборной гонки в стране лично выступил на митинге в поддержку Джозефа Байдена, который является кандидатом в президенты США от демократов.
ТАСС20:19

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NaAvtotrasse.ru20 октября в 02:28

Экипаж МКС на «Союзе МС-16» успешно вернулся на Землю

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Российская газета23:08

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Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России

В России растет число летальных исходов заражения коронавирусом, но частично это объясняется более тщательной фиксацией причин смертности от заболевания, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
РБКвчера в 12:06

Yahoo News Japan (Япония): президент Путин сам напомнил премьеру Суге о проблеме «северных территорий»... Курс на возврат сначала двух островов сохраняется (Yahoo News Japan)

Изначально Япония планировала, чтобы премьер Суга во время телефонного разговора с президентом Путиным сам поднял тему сингапурского договора и попросил подтвердить его.
ИноСМИ18:50