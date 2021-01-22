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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Авиакомпании попросили у правительства субсидии на 53 млрд рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство выделить 53 млрд руб. субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 – июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ.
Ведомостивчера в 15:11
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Говорит Москва

Авиакомпании обратились к правительству за очередным пакетом помощи

Говорит Москва00:19
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

Ведомостивчера в 15:11
Телеканал 360°

«Ведомости»: авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов субсидий из-за COVID-19

Телеканал 360°21:57
URA.Ru

Авиакомпании РФ просят у власти 53 млрд, чтобы не обанкротиться

URA.Ru20:08
РЕН ТВ

Авиакомпании попросили субсидии на 53 млрд рублей из-за убытков

РЕН ТВ19:15
ТАСС

«Ведомости»: авиакомпании просят еще 53 млрд руб. субсидий из-за убытков на фоне пандемии

ТАСС19:11
Коммерсантъ

Авиакомпании попросили у правительства субсидии на 53 млрд рублей

Коммерсантъ23:34