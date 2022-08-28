РБКАвиакомпании смогут сокращать время полетов до Сочи с 30 августаАвиационные власти планируют выделить с 30 августа дополнительный воздушный коридор, благодаря которому перевозчики смогут сокращать время полетов в Сочи и Турцию, сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.РБКОтмечалось, что решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи из "Внуково" более чем на 20 минут, а обратно — на 10 минут.Газета.RuУменьшится и время полета в аэропорты Турции.Московский КомсомолецВременно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКIvbg.ruФорпост Северо-ЗападВечерняя МоскваRostov gazetaНовые ИзвестияПрофильКомсомольская правдаТК ЗвездаТелепрограммаLife.ruКП - КубаньРосбалтГазета.RuПятый каналA42.RUСеверпостРЕН ТВРамблерПодробнее о событииАвиакомпании смогут сокращать время полетов до Сочи с 30 августаРБК11:37Источник: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августаТАСС09:45Самое цитируемоеТАСС сообщило о возможности полетов в Сочи через закрытое воздушное пространство РФLenta.ru10:24ТАСС: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августаКоммерсантъ09:57ТАСС: Авиакомпании смогут летать в Сочи через закрытое воздушное пространствоФонтанка.Ру09:48ТАСС: полеты в Сочи через закрытое воздушное пространство разрешат с 30 августаВедомости09:41ТАСС: небо на юге России откроют для самолетов до СочиURA.Ru09:36Показать ещёОценить293Поделиться