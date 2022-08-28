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Авиакомпании смогут сокращать время полетов до Сочи с 30 августа

Авиационные власти планируют выделить с 30 августа дополнительный воздушный коридор, благодаря которому перевозчики смогут сокращать время полетов в Сочи и Турцию, сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.
РБК
Отмечалось, что решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи из "Внуково" более чем на 20 минут, а обратно — на 10 минут.
Газета.Ru
Уменьшится и время полета в аэропорты Турции.
Московский Комсомолец
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
ТАСС

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Авиакомпании смогут сокращать время полетов до Сочи с 30 августа
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Источник: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа
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