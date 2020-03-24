Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАвиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. Теперь билеты у перевозчика стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены, особенно на апрель.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.
Ведомостивчера в 17:05

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«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Ведомостивчера в 17:05

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъвчера в 19:27

«Ведомости»: «Аэрофлот» снизил цены на большинство внутрироссийских рейсов

ТАССвчера в 22:14

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Lenta.ruвчера в 20:31

Авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за пандемии

URA.Ruвчера в 20:31

Полеты по России стали дешевле вдвое

Телеканал 360°00:46

СМИ: «Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутрироссийские перелеты

ТК Звездавчера в 23:28
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Баскетбол

Мать баскетболиста «Миннесоты» Таунса заболела коронавирусом

Мать игрока клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Карла-Энтони Таунса заболела коронавирусом и находится в коме, сообщил сам игрок в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Российская газета 23 марта в 10:40
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье

Роспотребнадзор обнаружил иммунитет на коронавирус у переболевших

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:17
Театры

Коронавирус не страшен: НОВАТ покажет спектакли в пустом зале

В целях борьбы с распространением коронавируса, в Новосибирском театре оперы и балета решили показывать спектакли в сети.
Сибкрай.ru 02:16
Армия и оружие

Флот НАТО направился в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море.
Военное дело 23 марта в 05:22
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 02:09
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Галкин высмеял акцент Ивлеевой в диалоге с Джаредом Лето

Народные новости 00:05
Армия и оружие

В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет

Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
РИА Новости 02:43
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри встретился с бывшей возлюбленной после отъезда жены

Друзья Гарри устроили ему прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая девушка Челси Дэйви.
Профиль вчера в 10:10
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Общество

Ледовый каток в Мадриде превратили в морг из-за коронавируса

Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.
Lenta.ru вчера в 08:36
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:51
Наука

Почему у антиматерии не получилось победить материю: новая гипотеза

В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, Ко и Харигая выдвинули гипотезу о том, почему 13,8 миддиардов лет назад, когда произошел Большой Взрыв, и было поровну вещества и антивещества, они не аннигилировали друг с другом, оставив лишь яркую вспышку света.
Популярная механика вчера в 12:05
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 23 марта в 02:40
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Экономика

Стучим по дереву. Виктор Томенко о коронавирусе и курсе валют

Коронавирус повлиял почти на все сферы деятельности, и чем дальше развивается ситуация, тем сильнее приходится закручивать гайки, заявил Виктор Томенко, губернатор края, 24 марта.
Толк 01:06
Общество

За сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

По последним данным, 57 новых случаев заражения выявлено в 14 регионах страны.
Городовой вчера в 07:36
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