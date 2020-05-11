Общество
ТАССАвиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
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Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян на вывозных рейсах
Агентство Москвавчера в 16:45
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