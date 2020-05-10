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Lenta.ruLenta.ruАвиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
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