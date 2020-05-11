Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь. Перед выдачей посадочного талона у пассажиров станут проверять документы, подтверждающие адрес.
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При посадке на вывозные рейсы у россиян потребуют документ о месте проживания

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Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

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У застрявших за границей россиян проверят прописку

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Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

ТАССвчера в 16:59

Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян на вывозных рейсах

Агентство Москвавчера в 16:45

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

РИА Новостивчера в 16:39
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
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Происшествия

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Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

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РИА Новости вчера в 08:01
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Аномальная жара на Урале продлится до середины недели

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В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
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ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

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Ведомости вчера в 10:14
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали подробности: как мы будем выходить из карантина

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объясняет, как будет происходить поэтапное снятие ограничительных мер.
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Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

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Газета.Ru вчера в 04:42
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Экономика

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«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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В США придумали, как не зависеть от редкоземельных элементов из Китая

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РИА Новости вчера в 00:08
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Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Общество

Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток

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Великобритания начинает ослаблять карантин с 13 мая

Великобритания приступает к постепенному ослаблению изоляционных мер с 13 мая.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Здоровье

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Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

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Историк оценил причины принижения роли СССР в Победе над нацизмом

Запад целенаправленно стремится принизить вклад СССР в Победу над нацизмом.
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Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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