Общество
РИА НовостиАвиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь. Перед выдачей посадочного талона у пассажиров станут проверять документы, подтверждающие адрес.
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Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян на вывозных рейсах
Агентство Москвавчера в 16:45
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Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости вчера в 08:01
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Общество
Аномальная жара на Урале продлится до середины недели
Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:39
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали подробности: как мы будем выходить из карантина
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объясняет, как будет происходить поэтапное снятие ограничительных мер.
Комсомольская правда 09 мая в 11:10
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар
РБК вчера в 19:45
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия вчера в 09:02
Фигурное катание
От Тутберидзе к Плющенко ушёл ещё один фигурист
Metaratings вчера в 15:40
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Наука
В США придумали, как не зависеть от редкоземельных элементов из Китая
По словам Линды, в традиционных способах получения редкоземельных элементов высокой очистки используются двухфазные механизмы извлечения жидкостей, для которых требуются тысячи смесителей-отстойников последовательно или параллельно и образуются большие количества токсичных отходов.
Популярная механика вчера в 23:55
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Общество
Великобритания начинает ослаблять карантин с 13 мая
Великобритания приступает к постепенному ослаблению изоляционных мер с 13 мая.
Российская газета вчера в 15:07
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России 09 мая в 14:04
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Политика
Путин предостерег от «квасного, затхлого и кислого» патриотизма
В конце 2018 года Владимир Путин поддержал идею создания в России телепередачи о национальных ценностях и выразил убежденность в том, что патриотизм должен быть основой укрепления государства.
Daily Storm вчера в 06:45
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
Политика
Историк оценил причины принижения роли СССР в Победе над нацизмом
Запад целенаправленно стремится принизить вклад СССР в Победу над нацизмом.
Профиль 00:51
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51