Коронавирус
ТАССАвиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
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Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
RT на русском 19:00
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Авто
Появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
На днях компания Skoda рассказала о своем первом электрическом кроссовере Enyaq и опубликовала официальные фотографии его прототипа.
Автоновости дня 07:06
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Политика
В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне
Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
Аргументы недели 15:38
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском 12:00
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Единоборства
Уайт пообещал организовать для Яна титульный поединок
ProstoProSport 03:11
Происшествия
Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе
Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.
Коммерсантъ 19:18
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Общество
Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости 08:32
Единоборства
Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи
Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:35
Здоровье
У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения
Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 00:02
Общество
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Экономика
В Италии при эпидемии стали чаще увольнять сиделок и домработниц
Рим, 8 мая 2020, 13:31 — REGNUM В условиях эпидемии и общенационального карантина в марте-апреле 2020 года в Италии стали на 50% реже нанимать сиделок и домработниц и на 30% чаще увольнять их, передает Sky в пятницу, 8 мая, со ссылкой на данные профильной национальной ассоциации.
REGNUM 08 мая в 06:31
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor вчера в 12:32
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
Общество
В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ 17:05
Общество
В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек
По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
Евразия Daily 02:18
Наука
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью
Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности.
МедиаПоток 11:02
Общество
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
Кино
Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии
«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38