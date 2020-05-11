Коронавирус

ТАССТАССАвиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
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Компании ужесточат проверку адресов проживания пассажиров вывозных рейсов

РБК17:33

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

РИА Новости16:39

Застрявших за границей россиян обяжут доказать адрес проживания на родине

Телеканал 360°17:09

При посадке на вывозные рейсы у россиян потребуют документ о месте проживания

Интерфакс17:06

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

ТАСС16:59

Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян на вывозных рейсах

Агентство Москва16:45

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

Lenta.ru17:24
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Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

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Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
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Общество

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За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
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BaltNews.ee 03:05
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Армия и оружие

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Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

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С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью

Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности.
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Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году

Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
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Политика

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
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Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками

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Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
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Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
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Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы

По словам соседки, женщина просидела на скамейке несколько часов без телефона и ключей от дома.
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Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи

В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
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Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
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Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
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В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
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Дочь Началовой напомнила о матери военной песней

13-летняя дочь Началовой спела военную песню "Письмо с фронта".
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Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
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