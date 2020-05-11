Общество
Право.руАвиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян из-за рубежа.
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Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян на вывозных рейсах
Агентство Москвавчера в 16:45
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Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
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Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
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Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
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Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
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Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
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Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП), сообщается на сайте Кремля.
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