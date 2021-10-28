Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков - American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, — в письме от 14 октября попросила о вмешательстве непосредственно госсекретаря Энтони Блинкена.
17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины.
Власти Оклахомы в четверг впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного – им стал Джон Грант, ранее запросивший отсрочку казни, сообщила его адвокат Сара Джерниган.