В министерстве «Ведомостям» подтвердили получение письма, но комментировать его отказались. В прошлом году правительство выделило на эти цели 20,95 млрд руб. и распределяло их между перевозчиками из расчета 365 руб. (позже 685 руб.) за каждого потерянного пассажира с февраля по ноябрь.

С чего всё началось Авиакомпании вновь просят помощи у правительства АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 – июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ. Ведомости вчера в 15:11