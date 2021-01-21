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Ведомости
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

В министерстве «Ведомостям» подтвердили получение письма, но комментировать его отказались. В прошлом году правительство выделило на эти цели 20,95 млрд руб. и распределяло их между перевозчиками из расчета 365 руб. (позже 685 руб.) за каждого потерянного пассажира с февраля по ноябрь.В источнике
Ведомости
Евразия Daily
Телеканал 360°
URA.Ru
РЕН ТВ
С чего всё началось
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 – июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ.
Ведомостивчера в 15:11
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Телеканал 360°

«Ведомости»: авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов субсидий из-за COVID-19

Телеканал 360°21:57
ИА Красная Весна

Авиакомпании попросили 53 млрд рублей из бюджета

ИА Красная Весна21:21
EastRussia

Авиакомпании просят субсидии у правительства России

EastRussia20:20
URA.Ru

Авиакомпании РФ просят у власти 53 млрд, чтобы не обанкротиться

URA.Ru20:08
РЕН ТВ

Авиакомпании попросили субсидии на 53 млрд рублей из-за убытков

РЕН ТВ19:15
ТАСС

«Ведомости»: авиакомпании просят еще 53 млрд руб. субсидий из-за убытков на фоне пандемии

ТАСС19:11
Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

Ведомостивчера в 15:11

Овечкин, Орлов, Самсонов и Кузнецов пропустят четыре матча НХЛ

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят по четыре матча своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил журналист The Athletic Талик Эль-Башир в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на слова главного тренера "столичных" Питера Лавиолетта.
Овечкин, Орлов, Самсонов и Кузнецов пропустят четыре матча НХЛ
РИА Новостивчера в 13:35

Аккумуляторы StoreDot обеспечат запас хода в 160 км после пяти минут зарядки

StoreDot уже продемонстрировала свою «сверхбыструю зарядку» аккумуляторов в телефонах, дронах и скутерах, а 1000 произведенных ею аккумуляторов предназначены для демонстрации своей технологии автопроизводителям и другим компаниям.
Хайтек+вчера в 08:11

Пермские нефтяники дали старт юбилейному конкурсу социальных проектов

Для справки Традиция проводить конкурс социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа была заложена в Прикамье в 2002 году, а затем распространилась на другие регионы деятельности Компании.
КП - Пермь19 января в 05:33

Ашурков назвал восемь человек, которые должны попасть под санкции за арест Навального

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков перечислил восемь человек, которые должны попасть под новые санкции Запада в связи с арестом Алексея Навального.
CT news19 января в 05:02