Российские авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря
Российские авиаперевозчики заявили о рекордном количестве полетов на Черное море, а также в Санкт-Петербург и Калининград. Об этом пишет газета «Ведомости». По данным аэропортовых операторов, авиакомпании запросили в два-три раза больше рейсов по этим направлениям, чем в «доковидный» 2019 год.В источнике
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Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря
Российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург летом этого года, следует из данных аэропортовых операторов, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости17:02