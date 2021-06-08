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Общество

Российские авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

Российские авиаперевозчики заявили о рекордном количестве полетов на Черное море, а также в Санкт-Петербург и Калининград. Об этом пишет газета «Ведомости». По данным аэропортовых операторов, авиакомпании запросили в два-три раза больше рейсов по этим направлениям, чем в «доковидный» 2019 год.В источнике

С чего всё началось

Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря

Российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург летом этого года, следует из данных аэропортовых операторов, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости17:02

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Авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

РБК03:13

Число рейсов на российские курорты побило рекорд

РЕН ТВ00:44

Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря

Ведомости17:02

Российские перевозчики заявили рекордное число авиарейсов на курорты Черного моря

Эхо Москвы23:16

Авиакомпании РФ заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

Москва 2423:12

Авиакомпании заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

Коммерсантъ22:16

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