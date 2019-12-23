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с чего всё началось
Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации в понедельник.Интерфакс06:11
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