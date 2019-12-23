Общество

РБКРБКАвиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
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с чего всё началось
Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано
 на сайте ассоциации в понедельник.
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