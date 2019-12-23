с чего всё началось

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Происшествия Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.

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Происшествия Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.