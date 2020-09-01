Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка

В 2019 году «Победа» увеличила число пассажиров на 43%, до 10,3 млн, и заняла четвертое место среди крупнейших российских авиакомпаний. Ее рыночная доля составила около 8% при общей емкости рынка 128 млн пассажиров.