Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка
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В 2019 году «Победа» увеличила число пассажиров на 43%, до 10,3 млн, и заняла четвертое место среди крупнейших российских авиакомпаний. Ее рыночная доля составила около 8% при общей емкости рынка 128 млн пассажиров.В источнике
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