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РБК
РБК

Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка

В 2019 году «Победа» увеличила число пассажиров на 43%, до 10,3 млн, и заняла четвертое место среди крупнейших российских авиакомпаний. Ее рыночная доля составила около 8% при общей емкости рынка 128 млн пассажиров.В источнике
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Финансовая газета

Авиакомпания «Победа» хочет занять 30% российского рынка

Финансовая газета11:12
DP.RU

Лоукостер «Победа» хочет занять треть российского рынка

DP.RU12:33
Forbes

«Победа» нацелилась на треть российского рынка авиаперевозок

Forbes12:27
RuNews24.ru

«Победа» нацелилась на треть российского авиарынка

RuNews24.ru11:20
REGNUM

Аэрофлот раскрыл планы «Победы» на российском рынке авиаперевозок

REGNUM12:41
The Moscow Post

«Победа» завоевывает рынок

The Moscow Post10:57
РБК

Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка

РБК10:18

Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука
RT на русском11:26

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке
РИА Новости05:49
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После 56 лет на орбите спутник OGO-1 сгорел в атмосфере

В минувшую субботу, 29 августа спутник (OGO-1) весом 487 кг, как и прогнозировало NASA, вошёл в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана и сгорел, сообщил ресурсу Space.com по электронной почте представитель американского космического агентства Джош Хэндал (Josh Handal).
3DNews09:15
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко

Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:57
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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
РИА Новости19:03
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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