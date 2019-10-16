с чего всё началось

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Политика Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Происшествия Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.

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Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Технологии Microsoft анонсировала обновление Windows 10 Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Музыка Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Происшествия В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Политика Контактная группа по Донбассу не смогла договориться в Минске Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы по решению вопроса о разведении сил в Донбассе.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Общество Илон Маск выступит на бизнес-форуме в Краснодаре В среду, 16 октября, стало известно о том, что Илон Маск выступит на бизнес-форуме в Краснодаре.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Хоккей Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.

Политика Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.