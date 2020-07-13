Экономика
Отдых в РоссииАвиакомпания S7 просит увеличить субсидию в 3,7 раза
За неперевезённых пассажиров Авиаперевозчик S7 заявил, что нынешняя субсидия, которую государство платит авиакомпаниям в качестве компенсации за потерянных пассажиров слишком мала. Кабмин выделил на это 23, 4 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Здоровье
Мясников призвал менять методы борьбы с коронавирусом
Коронавирус уже никуда не уйдет, а значит борьба с ним теряет смысл. Свое мнение по этому поводу высказал доктор Александр Мясников.
Народные новости 01:52
Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
Фигурное катание
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
CT news вчера в 06:52
Футбол
Судья Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи после матча «Спартака»
Metaratings вчера в 11:12
Футбол
Локомотив — Уфа 1:1
Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
Вести.Ru 12 июля в 10:07
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos
Как сообщается на сайте «Новые автомобили», Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos.
Лезги газет 01:21
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru вчера в 22:00
Гаджеты
Apple рассказала о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Накладка для веб-камеры ноутбука Apple может привести к повреждению экрана, сообщает пресс-служба компании.
Live24 12 июля в 08:12
Космос
NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны
Ожидается, что первого сентября оно приблизится к Земле на расстоянии порядка 71 тысячи 805 километров.
Evo-rus.com вчера в 10:34
Энергетика
Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Как сообщает Царьград, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ИА Новороссия вчера в 14:47
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Общество
Видео с Собчак в автозаке оказалось частью рекламного ролика
Появившаяся в Сети видеозапись, где известная телеведущая Ксения Собчак запечатлена в автозаке, оказалась частью рекламной кампании.
ПолитРоссия вчера в 05:18
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
РИА Новости вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM вчера в 10:31
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Политика
Бежавшие из Уханя в США ученые обвиняют власти Китая в пандемии
В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.
URA.Ru 12 июля в 14:08
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Общество
Мэр Хабаровска нарушил молчание и сказал, что думает о протестах и митингах
Хабаровск, 14 июля 2020, 09:12 — REGNUM Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказал мнение, впервые с момента ареста губернатора Сергея Фургала, о прошедших акциях протеста в городе.
REGNUM 02:12