Экономика

Отдых в РоссииОтдых в РоссииАвиакомпания S7 просит увеличить субсидию в 3,7 раза

За неперевезённых пассажиров Авиаперевозчик S7 заявил, что нынешняя субсидия, которую государство платит авиакомпаниям в качестве компенсации за потерянных пассажиров слишком мала. Кабмин выделил на это 23, 4 миллиарда рублей.
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Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний

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