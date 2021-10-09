Будьте в Плюсе

Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов.В источнике

С чего всё началось

В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации. Есть ли угроза остановки для других аэропортов В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.
РБК01:00

Подробнее о событии

РБК: на Алтае, в Томской области и Забайкалье остановлены полеты в малые аэропорты
Lenta.ru02:30
Полеты в малые аэропорты приостановлены в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае
Комсомольская правда03:40
РБК: в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае приостановили полеты в малые аэропорты
РИА Новости03:11
В трех регионах России прекратили авиаперевозки в малые аэропорты
Московский Комсомолец02:57
Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири
ТАСС04:20
В трех регионах России приостановлены полеты в малые аэропорты из-за новых требований безопасности
Коммерсантъ02:19
В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты
РБК01:00

Интересное

Бойцы ВСУ устроили травлю нардепу за поздравление Путина

Находящиеся на фронте бойцы ВСУ обвинили депутата Верховный рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву в оскорблении их достоинства из-за поздравления российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Известия06:39

Поврежденная в результате столкновения американская подлодка прибыла на остров Гуам

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, поврежденная в результате столкновения с неизвестным объектом, прибыла на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.
Коммерсантъвчера в 04:25

Прокуратура начала проверку после избиения военнослужащего в Хабаровском крае

"По поручению заместителя генерального прокурора РФ - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края", - отметили в ГВП.
ТАСС04:23