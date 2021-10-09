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Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов.
ТАСС
Причиной для приостановки полетов стало то, что малые аэропорты не могут выполнить новые требования по безопасности, вступившие в силу с октября.
Коммерсантъ
Постановление правительства ввело повышенные требования к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах.
РБК
Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями обойдется в сумму от 13 до 50 миллионов рублей.
Lenta.ru

С чего всё началось

В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации. Есть ли угроза остановки для других аэропортов В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.
РБК01:00

Подробнее о событии

Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири
ТАСС04:20
Полеты в малые аэропорты приостановлены в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае
Комсомольская правда03:40
В трех регионах России приостановлены полеты в малые аэропорты из-за новых требований безопасности
Коммерсантъ02:19
В трех регионах России прекратили авиаперевозки в малые аэропорты
Московский Комсомолец02:57
РБК: на Алтае, в Томской области и Забайкалье остановлены полеты в малые аэропорты
Lenta.ru02:30
РБК: в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае приостановили полеты в малые аэропорты
РИА Новости03:11
В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты
РБК01:00

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