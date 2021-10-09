Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов.
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации. Есть ли угроза остановки для других аэропортов В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.
"Для тестирования первыми новую систему оплаты труда опробуют семь регионов - участников пилотного проекта, на территории которых находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек", - сообщают Минтруд и Минздрав.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже рюкзака в одном из столичных баров.