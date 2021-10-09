Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов.
По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации. Есть ли угроза остановки для других аэропортов В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.