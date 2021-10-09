Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов.
По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации. Есть ли угроза остановки для других аэропортов В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост.
Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.