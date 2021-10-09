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Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в трех регионах

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») приостановила полеты в Республике Алтай, Томской области и Забайкальском крае в связи с новыми требованиями по безопасности.
Известия
Причиной для приостановки полетов стало то, что малые аэропорты не могут выполнить новые требования по безопасности, вступившие в силу с октября.
Коммерсантъ
По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.
РИА Новости
Модернизация одной посадочной площадки обойдётся в сумму от 13 млн до 50 млн руб.
Говорит Москва

С чего всё началось

В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации. Есть ли угроза остановки для других аэропортов В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.
РБК01:00

Подробнее о событии

В трех регионах остановлены полеты в малые аэропорты из-за новых требований к безопасности
Эхо Москвы07:33
Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири
ТАСС04:20
В трех регионах остановили полеты в малые аэропорты из-за новых требований к безопасности
Дождь03:29
РБК: в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае приостановили полеты в малые аэропорты
РИА Новости03:11
РБК: на Алтае, в Томской области и Забайкалье остановлены полеты в малые аэропорты
Lenta.ru02:30
В трех регионах России приостановлены полеты в малые аэропорты из-за новых требований безопасности
Коммерсантъ02:19
В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты
РБК01:00

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