с чего всё началось

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

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