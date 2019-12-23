Общество

КоммерсантъКоммерсантъАвиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
«Невключение такого большого количества ВС в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», — говорится в письме
 президента АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику.
РБК08:45

Подробнее о событии

Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Ведомости16:54

Массовый срыв авиаперевозок грозит новогодним каникулам

Национальная служба новостей11:00

Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Интерфакс06:11

Авиакомпании предупредили о возможности перебоев в перевозках на новогодние праздники

ТАСС09:18

Авиакомпании заявили о возможном срыве полетов во время новогодних праздников

Дождь10:11

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Коммерсантъ07:42

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

РБК09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Политика

В России ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

РИА Новости 14:25
Происшествия

Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Известия 16:10
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

РИА Новости 16:09
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:05
Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК 12:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось пройти через срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
Взгляд.ру 15:56
Политика

Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Газета.Ru 15:56
Политика

Кадыров: экс-мэр Грозного перестарался, применяя в работе электрошокер

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что экс-мэр Грозного Ислам Кадыров применял электрошокер в общении с жителями.
Это Кавказ 13:26
Общество

На Украине оценили проект демонтажа герба СССР со статуи «Родина-мать»

Известия 16:52
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Происшествия

На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар

Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 15:47
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости 14:32
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Общество

Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru 16:49
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 15:13
Биатлон

СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
RT на русском 15:31
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза 13:58
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Телеканал 360° 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное