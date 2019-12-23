Общество
ВедомостиАвиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
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с чего всё началось
«Невключение такого большого количества ВС в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», — говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику.РБК08:45
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