Общество
ВедомостиАвиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
«Невключение такого большого количества ВС в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», — говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику.РБКвчера в 08:45
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: авиакомпании предупредили о нехватке самолетов в новогодние праздники
Телеканал 360°вчера в 21:59
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Общество
В Саратове десятки домов на сутки остались без воды
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Фигурное катание
Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР
Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Авто
Глава Lamborghini рассказал о планах компании
Управляющий компании Lamborghini Стефано Доменикал рассказал о планах производителя на ближайшие несколько лет.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Армия и оружие
США выделят на оборону стран Балтии $175 млн
Общество
В Татарстане силовики проводили тренировки на школьниках
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.