с чего всё началось

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.

Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

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