Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, а бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, утверждает Счетная палата, которая обнаружила предполагаемое нарушение при проверке порядка таможенного контроля при декларировании товаров в 2016–2018 годах.

с чего всё началось

Как выяснил РБК, это была чартерная авиакомпания iFly Airlines, ее пресс-служба это подтвердила. Подобная схема — первый и единственный случай, выявленный при проверках Счетной палаты, сообщили РБК в ведомстве.

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

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