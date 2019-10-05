Экономика
РБКАвиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Коррупционные риски Выявленные нарушения указывают на "коррупционные риски в деятельности должностных лиц Внуковской таможни" и "признаки ненадлежащего исполнения ФТС России полномочий по осуществлению контроля таможенной стоимости товаров", отмечает Счетная палата.
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с чего всё началось
Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, а бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, утверждает Счетная палата, которая обнаружила предполагаемое нарушение при проверке порядка таможенного контроля при декларировании товаров в 2016–2018 годах.РБК03:00
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