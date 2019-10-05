Экономика

РБКРБКАвиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
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с чего всё началось

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, а бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, утверждает Счетная палата, которая обнаружила предполагаемое нарушение при проверке порядка таможенного контроля при декларировании товаров в 2016–2018 годах.
РБК03:00

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