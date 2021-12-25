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Авиалайнер МС-21-300 с крылом из материалов российского производства выполнил первый полёт

Новейший российский пассажирский самолет МС-21 совершил свой первый полет, сообщили
 в пресс-службе «Ростеха».
Аргументы и Факты
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».
Известия
В итоге российские композиты для МС-21 разработал «Росатом» при участии ученых МГУ и и специалистов авиапрома.
РБК
МС-21-300/310 - среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
ТАСС

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