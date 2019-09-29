Китайские СМИ выходят с материалами, в которых рассказывается о ситуации, возникшей с американским авианосцем USS Ronald Reagan в Южно-Китайском море.

с чего всё началось

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины). Судно двигалось без сопровождения, что китайская сторона расценила как «невежество» и «неоправданную гордость».

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

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