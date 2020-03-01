Армия и оружие

РБКРБКАвианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Об этом сообщает портал ItaMilRadar, отслеживающий передвижение военной авиации в регионе.
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с чего всё началось

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.
Интерфаксвчера в 18:22

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Авианосец США вошел в Средиземное море

РБК03:43

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Аргументы и Факты03:18

Авианосец США вошёл в Средиземное море

News.ruвчера в 19:08

Авианосец ВМС США Eisenhower вошел в Средиземное море

Коммерсантъ01:56

Авианосец США вошел в Средиземное море

Известиявчера в 23:24

Американский авианосец вошел в Средиземное море

РИА Новости02:07

В Средиземное море вошел авианосец США

Московский Комсомолецвчера в 18:29
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Происшествия

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
РИА Новости 03:02
Политика

Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 03:47
Политика

Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий

Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
РИА Новости 04:24
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Политика

Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Lenta.ru вчера в 14:08
Армия и оружие

В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24

Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Пятый канал 04:25
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Здоровье

Медики назвали 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе

На функционировании органов ЖКТ негативно сказывается глютен. Что может привести к проблемам усвоения гормонов щитовидной железы.
NewInform 27 февраля в 05:37
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин провел на поле весь матч

«Монако» дома сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II».
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Политика

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Pravda.Ru вчера в 08:04
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 28 февраля в 06:23
Единоборства

Емельяненко провел бой с Кадыровым

Как пишет в своем блоге сам Емельяненко, Кадыров бил довольно жестко, сразу с обеих рук, жалости никакой не было.
ИнфоСМИ вчера в 07:14
Общество

У Налогового управления США возникли вопросы к Олегу Тинькову

В феврале-апреле 2020 года в Лондоне пройдут судебные слушания, инициированные Налоговым управлением США, в которых примет участие российский предприниматель Олег Тиньков.
Эксперт Северо-Запад 28 февраля в 04:14
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Политика

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости вчера в 21:50
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском вчера в 12:24
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Piter.tv вчера в 09:10
Общество

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
ТАСС вчера в 20:25
Авто

Рекорды продаж ставит роскошный аналог Chevrolet Captiva

Индийским покупателям Hector доступен от 1 218000 рупий (1 132000 рублей). Тем временем Chevrolet Corvette получил «летающий» режим.
ГЛАС.RU 01:39
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