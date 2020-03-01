Армия и оружие

РБКРБКАвианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Об этом сообщает портал ItaMilRadar, отслеживающий передвижение военной авиации в регионе.
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с чего всё началось

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.
Интерфаксвчера в 18:22

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Авианосец США вошел в Средиземное море

Lenta.ru04:47

Авианосец США вошел в Средиземное море

РБК03:43

В Средиземное море вошел авианосец США

Московский Комсомолецвчера в 18:29

Американский авианосец вошел в Средиземное море

РИА Новости02:07

Авианосец ВМС США Eisenhower вошел в Средиземное море

Коммерсантъ01:56

Авианосец США вошёл в Средиземное море

News.ruвчера в 19:08

Вошедший в Средиземное море авианосец США следует в Персидский залив

Аргументы и Факты03:18
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor 06:48
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Происшествия

Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik

В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Российская газета 07:24
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:56
Политика

Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
РИА Новости 06:57
Биатлон

Резцова стала второй в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

РИА Новости 07:20
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Общество

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Известия 28 февраля в 07:43
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Политика

Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

ТАСС 06:25
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии обстреливают позиции ЛНА с нескольких направлений

iReactor 07:05
Футбол

«Чтение по губам — не ваша сильная сторона». Семин ответил Губерниеву

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в Instagram высказал свое мнение о комментаторе Дмитрии Губерниеве и посоветовал тому сосредоточиться на работе на биатлонных соревнованиях.
Спорт-Экспресс 07:04
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Авто

В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров.
Lenta.ru вчера в 16:48
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Биатлон

Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Нева Спорт 06:05
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
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Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Газета.Ru 02:51
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Общество

На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост

Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Аргументы и Факты - Калуга 04:53
Футбол

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0

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Музыка

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу из-за песни

ToDay News Ufa 03:31
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
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Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей»

В "Реале" ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 05:03
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