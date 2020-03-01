Армия и оружие
Газета.RuВ Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.Интерфаксвчера в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Единоборства
Тренер Анкалаева: «Остановка боя с Куцелабой была преждевременной»
Поединок закончился через 38 секунд: Анкалаев выиграл техническим нокаутом, но в соцсетях судью боя Кевина Макдональда обвиняют в слишком ранней остановке.
Политика
Путин провел смотр полка псковских десантников
Армия и оружие
Как НАТО бросило Эрдогана в Сирии на растерзание русским
Дозвониться до Путина Эрдогану удалось.
Происшествия
В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik
В Турции задержаны трое журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
Футбол
Серия А обвинила «Интер» в искажении фактов по переносу матча
Руководитель Серии А Паоло Даль Пино обвинил "Интер" в искажении фактов по переносу матча 20-го тура Серии А с "Ювентусом".
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политика
Путин и Эрдоган решили встретиться в ближайшее время
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Политика
Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Политика
Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
Границы Турции с Евросоюзом пересекло более 76 тыс. мигрантов, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в Twitter.
Шоу-бизнес
После объявления о разводе Прилучный и Муцениеце проводят время вместе
На днях актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе после восьми лет брака и рождения двоих детей.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Здоровье
Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, около 46% заразившихся коронавирусом в Китае вылечились.
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Гаджеты
AMD отобрала долю NVIDIA на рынке видеокарт
Как оказалось, AMD отобрала долю NVIDIA на данном рынке.
Спорт