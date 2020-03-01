Армия и оружие

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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море. Авианосец движется в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.
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с чего всё началось

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.
Интерфаксвчера в 18:22

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Авианосец США вошел в Средиземное море

Lenta.ru04:47

Авианосец США вошел в Средиземное море

РБК03:43

Авианосец США вошёл в Средиземное море

News.ruвчера в 19:08

Американский авианосец вошел в Средиземное море

РИА Новости02:07

Авианосец ВМС США Eisenhower вошел в Средиземное море

Коммерсантъ01:56

Вошедший в Средиземное море авианосец США следует в Персидский залив

Аргументы и Факты03:18

В Средиземное море вошел авианосец США

Московский Комсомолецвчера в 18:29
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС вчера в 08:00
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В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
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С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
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Главного редактора Sputnik Турция задержали

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.
Известия 07:08
Политика

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Во время телефонного разговора лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика Сегодня 28 февраля в 05:39
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Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» в игре с «Арсеналом»

Форвард оказался в основном составе ФК "Сочи" матча 20-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" и выйдет на поле с первых минут.
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

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Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
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BFM.ru вчера в 07:22
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

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