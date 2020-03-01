Армия и оружие

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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море. Авианосец движется в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.
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Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.
Интерфаксвчера в 18:22

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В Средиземное море вошел авианосец США

Московский Комсомолецвчера в 18:29

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Авианосец США вошел в Средиземное море

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Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

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