Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.

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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море. Авианосец движется в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

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